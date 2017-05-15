باسل السيسي: ضوابط الحج «مجحفة».. وتخدم الأثرياء فقط

التحرير

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كتب- أشرف فهيم:

انتقد باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، اعتماد ضوابط وأسعار الحج، التي أعلنتها وزارة السياحة اليوم الإثنين، موضحًا أن الوزير يحيى راشد، تعمد الإطاحة بقطاع الشركات وتعريضه لخسائر جمة.

وقال «السيسي»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الوزير ينحاز ويستمع فقط لبعض أعضاء اللجنة ممن ينظمون الحج الفاخر (٧ نجوم)، والذين حصلوا بمقتضى الضوابط على 7900 تأشيرة، ودون سقف سعري مثلما حدث مع باقي الشركات، لتتخطى برامجهم مئات الآلاف من الجنيهات.

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وأضاف «السيسي»، أن الأسعار التي اعتمدها للوزير للبرامج يستحيل تنفيذها، حيث لن تتمكن أي شركة سياحة من توفير خدمة جيدة بسعر يتراوح بين 40 ألفًا لبرنامج البري و١٠٠ ألف جنيه فقط للخمس نجوم، موضحًا أن الريال السعودي زاد إلى الضعف أمام الجنيه المصري، كما استردت مصر نسبة 20٪‏ من حصة تأشيراتها التي كانت مقتطعة بسبب التوسعات بالحرم، ما سيشكل ضغطًا وعبئًا على الشركات.

وتابع: «الوزير حاول تقلد عباءة المتشدقين بدعم ومساندة المواطن، فأطاح بالخدمات المقدمة للمواطنين في الحج، لتخدم الأثرياء فقط، كما أطاح بمصلحة قطاع استثماري هام وهو قطاع الشركات»، لافتًا إلى أن عدم وجود مجلس منتخب يرأس غرفة شركات السياحة، وتعنت الوزير في إجراء انتخابات مجلس الإدارة، كان سببًا رئيسيًا في الأزمة الحالية، حيث لم تجد الشركات من يدافع عنها.

وأكد السيسي رفضه للضوابط، مشيرًا إلى أن الاتصالات جارية بين الشركات لاتخاذ القرار المناسب، مستطردًا بأنه لا يمكن تنفيذ برامج جيدة بأسعار زهيدة، وإلا تعرضت الشركات لخسائر قد تؤدي لغلق أبوابها وقطع أرزاق العاملين بها.