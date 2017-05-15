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طارق حجي: «تصريحات يوسف زيدان عن صلاح الدين هدفها إثارة ضجة»

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طارق حجي: «تصريحات يوسف زيدان عن صلاح الدين هدفها إثارة ضجة» طارق حجي: «تصريحات يوسف زيدان عن صلاح الدين هدفها إثارة ضجة»

التحرير

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استنكر المفكر السياسي الدكتور طارق حجي، مساء الإثنين، تصريحات المؤرخ يوسف زيدان، عن الناصر صلاح الدين الأيوبي، وقوله إنه «من أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني»؛ قائلًا: «لفظ (أحقر) لا يستعمله مؤرخ أو مثقف، ولا يليق بك أن تقول ذلك».

أضاف حجي، خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «قياس زيدان لصلاح الدين بمعايير 2017 تُخرجه من دائرة المؤرخين تمامًا، يحكم على شخص ظهر في حدود سنة 1000، بمعايير هذا العام، ما يعني أنه لم يضع نفسه في الإطار التاريخي».

تابع أن غرض يوسف زيدان من اتهاماته لصلاح الدين الأيوبي، لفت الأنظار والضجة الإعلامية القائمة حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك كتابات فرنسية وإنجليزية، امتدحت صلاح الدين، وجعلت مقامه علو السماء، لافتًا إلى اعتقاد «زيدان» أن الجهلاء فقط هم من يرون صلاح الدين شخصًا نبيلًا وطيب الأخلاق، ومدافعًا عن الإسلام خاطئ.

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أردف: «هذا الكلام لا يقال إلا في المحافل العلمية، كان هناك حوار عن مسائل اللاهوتية، وبمنتهى الأدب والحياء، أرسلت ليوسف زيدان رسالة خاصة، وقلت له: كل اللي أنت قولته غلط، صحح اللي بتقوله.. فرد عليّا عندك حق، جانبني الصواب».

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التحرير

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