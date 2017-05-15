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بالفيديو.. حجي: وزير التعليم من أفضل العلماء كفاءة في العالم

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بالفيديو.. حجي: وزير التعليم من أفضل العلماء كفاءة في العالم بالفيديو.. حجي: وزير التعليم من أفضل العلماء كفاءة في العالم

التحرير

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أشاد الدكتور طارق حجي، المفكر السياسي، بأداء الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الحالي، قائلًا: "من أفضل العلماء كفاءة في العالم".

وأضاف حجي، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" : "التاريخ لن ينسى دوره في الإصلاح، رغم أن ثمار نجاحه ممكن ألا تظهر في عصره".

وتابع: "وزير التعليم يعلم عيوب النظام التعليمي لمصر، وما يجب عمله"، معقبًا: "وزير التعليم يحتاج لمساندة من الرئيس ورئيس لمنع المعرقلات التى يواجهها بسبب البيروقراطية".

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واستكمل: "لا يمكن ترويض الديناصور الكبير، ولكن الحل في ترويض الديناصور الصغير".

وفي سياق آخر، توقع حجي خوض عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب القوية، الانتخابات الرئاسية المقبلة بدعم من جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن أبو الفتوح توجه بالأمس إلى تركيا على متن طائرة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى إسطنبول، رفقة عدد كبير من الإخوان.

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التحرير

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