عمر هاشم يطالب السيسي بتمكين «ابن أخيه» من رئاسة جامعة الأزهر

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طالب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار رئاسي، يمكن الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، (وهو ابن أخيه)، من تولي رئاسة الجامعة.

ووجه "هاشم"، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي الثاني لـ "نادي أعضاء هيئة التدريس"، تضامنا مع "أبو هاشم"، رسالة مباشرة للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتفعيل القانون، واختيار أقدم النواب (أبو هاشم) رئيسًا للجامعة، قائلا: "الرجوع للحق فضيلة، والاستمرار في الباطل رذيلة"، ولفت إلى أنه تحدث مع "الطيب"، في الجلسة الأخيرة لاجتماع أعضاء هيئة كبار العلماء، بشأن هذا الأمر.

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يذكر أن "الطيب"، قرر الجمعة 5 مايو الماضي، إعفاء الدكتور أحمد حسنى طه، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، من منصبه، وتكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية، بالقيام بأعمال رئيس الجامعة، اعتباراً من غد السبت، بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس جديد؛ وفقا للإجراءات المحددة قانونًا.