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ماكرون: لست مع تعميم ديون قديمة بمنطقة "اليورو"

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ماكرون: لست مع تعميم ديون قديمة بمنطقة "اليورو" ماكرون: لست مع تعميم ديون قديمة بمنطقة "اليورو"

مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون

برلين - (د ب أ):

أكد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون أنه لا يعتزم تعميم الديون القديمة داخل منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بديوان المستشارية الألمانية، اليوم الإثنين: "لم أطالب أبدًا بسندات أوروبية مشتركة".

وأضاف : "لست مع تعميم ديون قديمة".

ورأى ماكرون أن تعميم الديون يؤدي إلى عدم تحمل الدول المسؤولية عن ديونها بالشكل اللازم.

ويرفض التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل والذي يمثل الطرف الأكبر في الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه السندات بشكل قاطع.

غير أن ماكرون، 39 عامًا، دعا خلال زيارته برلين لحملة من الاستثمارات الجديدة في الاتحاد وقال: "نحن بحاجة لضخ أموال جديدة".

واستقبلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الرئيس الفرنسي الجديد، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، في مقر المستشارية ببرلين في أول زيارة رسمية له منذ انتخابه رئيسًا لفرنسا.

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