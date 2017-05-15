أخبار عاجلة

المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال -
خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي -
مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان -
8 الصبح - التحضيرات النهائية لحفل إفتتاح "مهرجان كان" فى دورته الـ 70 -
الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا -
بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
8 الصبح - خالد سليم يهنئ اصالة بعيد ميلادها : "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى أصولة" -
8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يفتتح مسرح البالون بعد تطويره الخميس المقبل

Google+ Print
وزير الثقافة يفتتح مسرح البالون بعد تطويره الخميس المقبل وزير الثقافة يفتتح مسرح البالون بعد تطويره الخميس المقبل

مصراوي Masrawy

الكاتب الصحفي حلمي النمنم

كتبت- نسمة فرج:

يفتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، الخميس المقبل، مسرح البالون بالعجوزة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير واشتراطات الحماية المدنية، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية.

ويتضمن الافتتاح، تقديم الأوبريت الغنائي الاستعراضي "بيت الفن" ويشارك به النجمة مروة ناجي والنجم محمد قماح والنجوم فكري وفتحي سعد وإيمي طلعت زكريا ونجوم القطاع الذين يحرصون على استعادة أمجاد مسرح البالون وقطاع الفنون الشعبية.

ويشارك في العمل فرقة رضا والفرقة القومية والفرقة الغنائية الاستعراضية وفرقة أنغام الشباب والفرقة القومية للموسيقى الشعبية وفرقة تحت 18 والسيرك القومي.

الأوبريت تأليف وأشعار حمدي نوار وألحان وتوزيع أمير عبدالمجيد ديكور محمد الغرباوي تصميم ملابس نجوى عبدالمجيد هندسة إضاءة شريف البرعي خدع مسرحية إيهاب جمعة قائد أوركسترا محمد أبو اليزيد إشراف عام صلاح لبيب منسق عام سامي نوار تدريب محمود كامل مخرج منفذ أشرف عزب ووليد سعد استعراضات وإخراج عادل عبده.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال

المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال

الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا

الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا

بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

تحطم طائرة صغيرة قرب نيويورك ومصرع طاقمها

تحطم طائرة صغيرة قرب نيويورك ومصرع طاقمها