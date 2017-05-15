وزير الثقافة يفتتح مسرح البالون بعد تطويره الخميس المقبل

كتبت- نسمة فرج:

يفتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، الخميس المقبل، مسرح البالون بالعجوزة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير واشتراطات الحماية المدنية، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية.

ويتضمن الافتتاح، تقديم الأوبريت الغنائي الاستعراضي "بيت الفن" ويشارك به النجمة مروة ناجي والنجم محمد قماح والنجوم فكري وفتحي سعد وإيمي طلعت زكريا ونجوم القطاع الذين يحرصون على استعادة أمجاد مسرح البالون وقطاع الفنون الشعبية.

ويشارك في العمل فرقة رضا والفرقة القومية والفرقة الغنائية الاستعراضية وفرقة أنغام الشباب والفرقة القومية للموسيقى الشعبية وفرقة تحت 18 والسيرك القومي.

الأوبريت تأليف وأشعار حمدي نوار وألحان وتوزيع أمير عبدالمجيد ديكور محمد الغرباوي تصميم ملابس نجوى عبدالمجيد هندسة إضاءة شريف البرعي خدع مسرحية إيهاب جمعة قائد أوركسترا محمد أبو اليزيد إشراف عام صلاح لبيب منسق عام سامي نوار تدريب محمود كامل مخرج منفذ أشرف عزب ووليد سعد استعراضات وإخراج عادل عبده.