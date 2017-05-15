"المالية": صرف الرواتب من أول يوليو عن طريق "A.T.M"​.. وحظر الشيكات الورقية

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، الاثنين، إن جميع الرواتب والأجور سيتم صرفها بدءً من أول يوليو القادم عن طريق نظام الصراف الإليكتروني "A.T.M".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب، أثناء مناقشة الصناديق الخاصة.

من جانبه قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أصدر قراراً بأن يتم صرف المرتبات من خلال الـ"A.T.M" اعتبارًا من 1 يوليو 2017.

وأوضح أن وزارة المالية تسير بخطى سريعة في هذا الصدد قائلاً: "لن يسمح اعتباراً من هذا الوقت صرف أي شيك ورقي لمستحقات العاملين.

وأضاف معيط، أنه تم إصدار كتاب ورقي بأنه سيتم تحويل أي مراقب حسابات يتبين أنه يخالف ذلك القرار إلى النيابة العامة.

وتدخل وزير المالية بقوله: "لابد أن يصدر أيضا قرار يتعلق بالصرف النقدي".