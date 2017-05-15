"مطرانية طنطا": قداس ذكرى الأربعين لشهداء "أحد الشعانين" 20 مايو

الغربية - مروة شاهين:

أصدرت مطرانيه كنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، بيانًا إعلاميًّا أعلنت فيه إقامة قداس ذكرى الأربعين، لشهداء أحد الشعانين، يوم السبت المقبل، 20 مايو، بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، ولفيف من الأساقفة والقساوسة.

كما وزع القائمون على العمل داخل المطرانية، تذكارًا ومطبوعات ورقيه رسمت عليها صور الشهداء وأسماءهم تأبينًا لذكراهم،

وأوضحت المطرانية في بيانها، أن صلوات القداس الإلهي ستقام السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس أبو النجا، والشهداء الأبرار.

كان تفجير وقع، يوم 9 أبريل الماضي، بكنيسة مار جرجس بشارع علي مبارك، أسفر عن سقوط ما يقرب من 28 شهيدًا و 76 مصابًا.