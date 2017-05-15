تدريبات خاصة لثلاثي الزمالك.. وحفني يواصل العلاج

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أدى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، (إسلام جمال - شوقي السعيد - حسام باولو) تدريبات خاصة، تحت إشراف علاء عبد الغني، المدرب المساعد، ومدرب أحمال الفريق.

وأدى الثلاثي تدريبات جري خفيف مع باقى اللاعبين ثم خاضوا تدريبات خاصة من أجل تجهيزهم للمباراة المقبلة أمام وادي دجلة يوم الخميس، لحساب منافسات الجولة 29 لبطولة الدوري.

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بينما خاض أيمن حفنى لاعب وسط الفريق تدريبات علاجية على هامش مران اليوم، تحت إشراف أيمن فريد، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، حيث يعاني حفنى من رشح في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك صاحب المركز الثالث في جدول الدوري لمواجهة وادي دجلة صاحب المركز العاشر، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.