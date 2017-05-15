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صاحب أشهر احتفال في كأس العالم ينضم لسبورتينج لشبونة

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صاحب أشهر احتفال في كأس العالم ينضم لسبورتينج لشبونة صاحب أشهر احتفال في كأس العالم ينضم لسبورتينج لشبونة

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انتقل البرازيلي ماتيوس أوليفيرا، لاعب فريق إشتوريل بارايا البرتغالي، ونجل أسطورة منتخب البرازيل "بيبيتو" إلى صفوف فريق سبورتنج لشبونة، بعقد يمتد لمدة 5 مواسم، مقابل مليون يورو، وذلك بعد اجتيازه للكشف الطبى اليوم الإثنين. 

وقد نشرت صحيفة «أبولا» البرتغالية، انضمام صانع الألعاب الشاب صاحب الـ(22 عامًا)، إلى صفوف العملاق البرتغالى سبورتنج لشبونة، رغم اهتمام عملاق آخر وهو بنفيكا بطل الدوري بالتعاقد معه. 

وانتقل نجل بيبيتو، لسبورتنج لشبونة بعد أن قضى 3 مواسم مع إشتوريل، الذي انضم إليه في 2015 قادمًا من فلامينجو البرازيلي، وسجل اللاعب هذا الموسم هدفين مع فريقه في 32 مباراة.

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وكان بيبيتو أعلن عن ولادة نجله ماتيوس بطريقة أبهرت العالم كله، وذلك عندما احتفل بهدفه الرائع أمام منتخب هولندا في مونديال 1994، بطريقته الشهيرة، التى ظلت مرتبطة باسمه حتى الآن.

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