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وكيل لابادولا يلمح لرحيله عن ميلان

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وكيل لابادولا يلمح لرحيله عن ميلان وكيل لابادولا يلمح لرحيله عن ميلان

التحرير

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كشفت تقارير صحفية إيطاليا، أن أليساندرو مودجي، وكيل أعمال جانلوكا لابادولا مهاجم ميلان، يلمح إلى إمكانية رحيل اللاعب في نهاية الموسم الحالي، إذا لم يحصل على دقائق لعب أكثر خلال مباريات فريقه.

وصرح وكيل لابادولا، لشبكة «ميدياسيت» الإيطالية: «في نهاية الموسم سنخوض محادثات مع إدارة ميلان، ونرى ماذا يمكن أن يحدث، نرغب في التأكد من أن جانلوكا يمثل جزء مهم في مشروع النادي».

وتابع: «لابادولا مرتاح في صفوف الروسونيري ويرغب في البقاء، لكن في الوقت ذاته يسعى للحصول على وقت أكبر للعب والمشاركة، سنتحدث وحينها سنرى ماذا سيحدث».

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وكان صاحب الـ(27 عامًا)، قد انتقل إلى الميلان في أغسطس الماضي مقابل 9 ملايين يورو بعد تألقه مع بيسكارا الموسم الماضي وقيادته الفريق للصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

وأشارت عدة صحف في الفترة الأخيرة إلى أن إدارة ميلان تسعى للتعاقد مع مهاجم جديد، مما يقلل فرص لابادولا في المشاركة، في الوقت الذي ترغب فيه عدة أندية في التعاقد معه، ويأتي سامبدوريا على رأسها.

المهاجم الإيطالي شارك في 27 مباراة بمختلف المسابقات، منها 12 مباراة كأساسي، وسجل 6 أهداف وصنع 4.

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التحرير

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