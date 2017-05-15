مصرع وإصابة 48 في حادث حافلة شرقي الصين

بكين - (أ ش أ):

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 38 آخرون بجروح، منهم 8 في حالة خطيرة، عقب حادث مرور وقع في شرق الصين، اليوم الإثنين، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

وأوضحت السلطات الصينية أن الحادث وقع في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت بكين على طريق سريع في مدينة ينجتان بمقاطعة جيانجشي الصينية، عندما اصطدمت شاحنة بالحافلة.

وأفاد بيان رسمي نُشر بوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" أن 30 من المصابين جروحهم طفيفة، وتم اعتقال سائق الشاحنة، ويجري حاليًا التحقيق في القضية.