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الأمن الوطني يكشف خلية تنتمي لـ"داعش" بالعجوزة.. والنيابة تأمر بحبسهم

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الأمن الوطني يكشف خلية تنتمي لـ"داعش" بالعجوزة.. والنيابة تأمر بحبسهم الأمن الوطني يكشف خلية تنتمي لـ"داعش" بالعجوزة.. والنيابة تأمر بحبسهم

مصراوي Masrawy

عناصر من جماعة داعش الارهابية

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، بحبس 4 متهمين، 15 يوما بتهمة تكوين خلية تعتنق الفكر الداعشي بتكفير الحاكم وإهدار دم رجال الجيش والشرطة والأقباط.

وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من النيابة أن تحريات قطاع الأمن الوطني رصدت اعتناق أحد الأشخاص للفكر الداعشي وتأسيس خلية لنشر أفكارها الإرهابية وضم عدد من الشباب لتلك الخلية.

وأضافت التحقيقات أنه بعد التأكد من صحة المعلومات، حرر ضباط الأمن الوطني محضرا بما توصلت إليه التحريات وتم عرضه على النيابة العامة واستصدار إذن بضبط المتهمين وتحركت قوة أمنية من الأمن الوطني والعمليات الخاصة وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين داخل منازلهم بمنطقة العجوزة.

وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي تواصل مع باقي المتهمين وإقناعهم بالفكر الإرهابي عبر الهاتف وتطبيق "فيس بوك.

وأنكر المتهمون في التحقيقات ما نسب إليهم بتحريات الأمن الوطني، مؤكدين عدم انتمائهم إلى الجماعة الإرهابية أو اعتناق فكر "داعش".

وقررت النيابة تحريز هواتف المتهمين، وأجهزة الكمبيوتر لتفريغها وفحصها.

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