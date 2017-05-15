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الخارجية الأمريكية: النظام السوري يقتل المعتقلين ويستخدم محرقة للتخلص من الجثث

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الخارجية الأمريكية: النظام السوري يقتل المعتقلين ويستخدم محرقة للتخلص من الجثث الخارجية الأمريكية: النظام السوري يقتل المعتقلين ويستخدم محرقة للتخلص من الجثث

مصراوي Masrawy

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - د ب أ

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن السورية تقتل المعتقلين في أحد سجونها وتستخدم محرقة للتخلص من الجثث.

وأوضح ستيوارت جونز القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية إن ما لا يقل عن 50 معتقلا يقتلون يوميا في سجن صيدنايا خارج دمشق.

وأضاف جونز للصحفيين في واشنطن أنه يتم التخلص من بعض الجثث في مقابر جماعية، بينما يتم حرق جثث أخرى في محرقة جثث تقع داخل السجن.

وتابع أنه يتم احتجاز ما لا يقل عن 70 سجينا لدى الحكومة السورية في زنزانات مصممة لاحتجاز 5 سجناء فقط.

وجاء كشف جونز للمعلومات عن السجن في إطار تقارير نشرت مؤخرا وتحتوي على صور لتوثيق مدى القتل والدمار في سورية. وقد تم جمع المعلومات بواسطة مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك منظمات غير حكومية ووسائل إعلام إخبارية ومصادر خاصة بالاستخبارات الأمريكية.

وأضاف جونز أن روسيا "ساعدت او غضت الطرف بشكل سلبي" بينما يرتكب النظام السوري الفظائع في البلاد.​

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