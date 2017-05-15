بالصور.. قافلة طبية للكشف عن السجناء بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، قافلة طبية متكاملة، شاملة كافة التخصصات الطبية، لتوقيع الكشف الطبي على السجناء وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وأكد اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن تنظيم تلك القافلة، تأتى في إطار حرص وزارة الداخلية، بإعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية، والمجتمعية، التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة.