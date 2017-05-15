فيديو| «المستوردين»: «مفيش سلعة زادت أقل من 100% بعد التعويم»

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قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، مساء الإثنين، إن ارتفاع الأسعار تسبب في ارتباك داخل الطبقات الاجتماعية، لافتًا إلى أن أصحاب المصالح وراء قرار تحجيم الاستيراد.

أضاف شيحة، خلال حواره ببرنامج «كلام بفلوس»، عبر فضائية «العاصمة»، «وزارة الصناعة بتقول إنها تحمي بذلك الصناعة المصرية، لكن من يحمي المواطن المسكين الغلبان من جشع التجار؟ المواطن اللي مبقاش قادر يجيب الأكل والشرب».

تابع: «قدرة الناس على الشراء أصبحت ضعيفة، بسبب غلاء الأسعار»، مشيرًا إلى أن «القرارات الاقتصادية الأخيرة تفتقد الخبرة وتسببت في رفع الأسعار، التعويم عصف بأسعار كل السلع وبدخل المواطن المصري».

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أكد أن «الأسعار زادت بعد هذه الإجراءات بنسبة 100% لبعض السلع، وأخرى 200%، و250%، مثل الأجهزة الكهربائية، والملابس، على أرض الواقع مفيش سلعة زادت أقل من 100%».