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وزير المالية: نسير على الطريق الصحيح.. وانفراجة خلال عام ونصف

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وزير المالية: نسير على الطريق الصحيح.. وانفراجة خلال عام ونصف وزير المالية: نسير على الطريق الصحيح.. وانفراجة خلال عام ونصف

التحرير

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قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تؤكد إننا نسير في الاتجاه الصحيح، وسيكون هناك تحسن تدريجي على أن تشهد البلاد انفراجة خلال عام ونصف.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، أثناء مناقشة الصناديق الخاصة، أنه بالنسبة للصناديق الخاصة فإنها تساعد فى سد العجز أحيانا، حيث يتم استقطاع مبالغ منها على فترات متباعدة بما لا يؤثر على أدائها، قائلًا: "يهمنا التحرك بثبات في خفض عجز الموازنة".

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وعن الصناديق الخاصة، أشار الجارحي، إلى العمل بها يسير بشكل سليم بنسبة 80%، وقد يكون هناك أخطاء بنسبة 20%.

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التحرير

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