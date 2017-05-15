أعضاء «التدريس» بالأزهر يستنجدون بالسيسي ضد مستشار «الطيب»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، انزعاجه مما وصفه بـ"التجاوز البارز والمستفز"، للمستشار القانوني لشيخ الأزهر، محمد عبد السلام.

وأضاف النادي، في بيان: "هل من العقل أو القانون أن يتدخل عبد السلام في اختيار عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة وانتداب هذا وإلغاء ذاك؟، هل من حقه أن يتدخل في تلبية ما تطلبه الدول الشقيقة من كبار الدعاة لشهر رمضان؟".

شاهد أيضا

النادي قال إن "عبد السلام" هو سبب "الالتباس" الذي وقع فيه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، حينما اختار من يتولى رئاسة جامعة الأزهر مؤخرًا، وفق تعبيره، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل، التدخل لإنقاذ المشيخة " من الدور المشبوه الذي يمارسه عبد السلام"، حسب وصفه.

ويأتي البيان على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي الثاني لـ "نادي أعضاء هيئة التدريس"؛ للتضامن مع الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، لعدم تعينه رئيسًا بدلاً من الدكتور محمد المحرصاوي عميد كلية اللغة العربية بالجامعة.