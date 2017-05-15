فيديو| نبيه يلمح بضم عاشور وباسم للمنتخب: «الباب مفتوح لحسام غالي»

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ألمح أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، بانضمام حسام عاشور، وباسم مرسي للمنتخب في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنهما من القوام الأساسي الذي تواجد مع الفريق من قبل.

وأضاف «نبيه» خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الإثنين، ببرنامج «مسا مصر» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «راديو مصر»، أن الاحتياج هو من يحكم الجهاز الفني في اختياراته، "بغض النظر عن أي أمور أخرى".

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وتابع مدرب الفراعنة، أن باب المنتخب مفتوح لحسام غالي، قائد النادي الأهلي، وستم ضمه على الفور في حالة الاحتياج الفني له، موضحًا أن غياب محمد النني، وعمر جابر، عن المشاركة في المباريات مع آرسنال وبازل، لن يكون عائقًا في ضمهما، خاصة أن المحترفين من الأعمدة الأساسية للفريق.