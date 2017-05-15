أخبار عاجلة

خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي -
مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان -
8 الصبح - التحضيرات النهائية لحفل إفتتاح "مهرجان كان" فى دورته الـ 70 -
الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا -
بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
8 الصبح - خالد سليم يهنئ اصالة بعيد ميلادها : "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى أصولة" -
8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي -
8 الصبح - المتحدث بإسم وزارة التموين يكشف تفاصيل "معارض السلع الرمضانية" التابعة للوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| نبيه يلمح بضم عاشور وباسم للمنتخب: «الباب مفتوح لحسام غالي»

Google+ Print
فيديو| نبيه يلمح بضم عاشور وباسم للمنتخب: «الباب مفتوح لحسام غالي» فيديو| نبيه يلمح بضم عاشور وباسم للمنتخب: «الباب مفتوح لحسام غالي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ألمح أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، بانضمام حسام عاشور، وباسم مرسي للمنتخب في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنهما من القوام الأساسي الذي تواجد مع الفريق من قبل.

وأضاف «نبيه» خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الإثنين، ببرنامج «مسا » الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «راديو مصر»، أن الاحتياج هو من يحكم الجهاز الفني في اختياراته، "بغض النظر عن أي أمور أخرى".

شاهد أيضا

وتابع مدرب الفراعنة، أن باب  مفتوح لحسام غالي، قائد النادي الأهلي، وستم ضمه على الفور في حالة الاحتياج الفني له، موضحًا أن غياب محمد النني، وعمر جابر، عن المشاركة في المباريات مع آرسنال وبازل، لن يكون عائقًا في ضمهما، خاصة أن المحترفين من الأعمدة الأساسية للفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان

مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان

8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم

8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي