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كهربا يظهر في الزمالك ويؤدي تدريبات تأهيلية

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كهربا يظهر في الزمالك ويؤدي تدريبات تأهيلية كهربا يظهر في الزمالك ويؤدي تدريبات تأهيلية

التحرير

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تواجد محمود عبد المنعم (كهربا) صانع ألعاب ، في النادي تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية، في الفترة المقبلة، بعد انتهاء إعارته لنادي اتحاد جدة السعودي.

وأدى كهربا تدريبات تأهيلية في الجيم، على أن يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن اللاعب تلقى خلال الأيام الماضية أكثر من عرض للاحتراف في أندية إماراتية وسعودية، ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة الزمالك موقفه من بيع أو إعارة اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان ، رئيس الزمالك، حدد مبلغ 5 ملايين دولار لإعارة كهربا لمدة موسم بينما تم تحديد قيمة بيعه بـ 15 مليون دولار.

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التحرير

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