حسام عاشور ينتظم في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لحمودي

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

انتظم حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية، والذي يشهدها ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب غاب عن مباراة زناكو الزامبي، بدوري أبطال إفريقيا، بسبب وفاه شقيقة الأصغر يوم المباراة.

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كما شهد المران أداء أحمد حمودي، لاعب وسط الفريق لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالأهلي بينما أدى اللاعبين الأساسيين في لقاء زاناكو مران بدني خفيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الشرقية، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري المصري الممتاز التي يتصدرها الأهلي برصيد 74 نقطة بفارق 11 نقطة عن مصر للمقاصة صاحب المركز الثاني.