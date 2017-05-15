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آمنة نصير لشيخ الأزهر: "أرجوك أحسن اختيار مستشاريك"

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آمنة نصير لشيخ الأزهر: "أرجوك أحسن اختيار مستشاريك" آمنة نصير لشيخ الأزهر: "أرجوك أحسن اختيار مستشاريك"

مصراوي Masrawy

الدكتورة آمنة نصير

كتب - محمود مصطفى:

ثمنت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، الخطوات التي اتخذها عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، لرفض ندب الدكتور محمد المحرصاوي قائما بأعمال رئيس الجامعة، لافتة إلى أن ذلك سعي للحصول على الحق.

ودعا عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، لمؤتمر صحفي اليوم بمقر النادي بمدينة نصر، لتوضيح ما أسموه بتغييب القانون داخل الأزهر، بعد أزمة رئيس الجامعة.

وقالت "نصير"، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمدينة نصر، " أقول لشيخ الأزهر شيخي وابن عمي الذي أحمل له كل التقدير والاعتزاز، أرجوك أحسن اختيار البطانة".

وتابعت عضو مجلس النواب: "جامعة الأزهر ستتشرف بالدكتور محمد أبو هاشم، ولم يضيع في عهده حق لأننا في دولة قانون".

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قرر تكليف الدكتور محمد المحرصاوي عميد كلية اللغة العربية للقيام بأعمال رئيس الجامعة خلفا للدكتور أحمد حسني، إلا أن محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر اعترض على القرار باعتباره الأحق قانونياً وتضامن معه عدد من أعضاء هيئة التدريس.​

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