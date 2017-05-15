فيديو - طائرات الجيش تشارك في إخماد حريق بقاعة احتفالات في العاصمة الإدارية

كتب - محمد شعبان وحسن مرسي:

دفعت القوات المسلحة بطائرات الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق الذي اندلع بقاعة احتفالات بفندق تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين.

وانتقل اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ15 سيارة إطفاء، و 3 خزانات مياه استراتيجية.

وأفاد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحريق نشب في قاعة احتفالات تابعة لفندق تحت الإنشاء، مشيرا إلى ان الحريق اندلع بكمية من الأخشاب والفايبر.



