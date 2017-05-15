أخبار عاجلة

خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي -
مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان -
8 الصبح - التحضيرات النهائية لحفل إفتتاح "مهرجان كان" فى دورته الـ 70 -
الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا -
بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
8 الصبح - خالد سليم يهنئ اصالة بعيد ميلادها : "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى أصولة" -
8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي -
8 الصبح - المتحدث بإسم وزارة التموين يكشف تفاصيل "معارض السلع الرمضانية" التابعة للوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

فيديو - طائرات الجيش تشارك في إخماد حريق بقاعة احتفالات في العاصمة الإدارية

Google+ Print
فيديو - طائرات الجيش تشارك في إخماد حريق بقاعة احتفالات في العاصمة الإدارية فيديو - طائرات الجيش تشارك في إخماد حريق بقاعة احتفالات في العاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

طائرات الجيش تشارك في إخماد حريق بقاعة احتفالات في

  كتب - محمد شعبان وحسن مرسي:

دفعت القوات المسلحة بطائرات الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق الذي اندلع بقاعة احتفالات بفندق تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين.

وانتقل اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ15 سيارة إطفاء، و 3 خزانات مياه استراتيجية.

وأفاد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحريق نشب في قاعة احتفالات تابعة لفندق تحت الإنشاء، مشيرا إلى ان الحريق اندلع بكمية من الأخشاب والفايبر.


لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان

مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان

بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

بالفيديو || إطلاق نار على مصري أمام بنك بالرياض وسرقة «شقى عمره»

بالفيديو || إطلاق نار على مصري أمام بنك بالرياض وسرقة «شقى عمره»

بالفيديو || طفلة البحيرة تروي تفاصيل اغتصابها داخل محل

بالفيديو || طفلة البحيرة تروي تفاصيل اغتصابها داخل محل