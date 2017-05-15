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إيران ترحب بتشييد تركيا جدارًا عازلًا على حدودها

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إيران ترحب بتشييد تركيا جدارًا عازلًا على حدودها إيران ترحب بتشييد تركيا جدارًا عازلًا على حدودها

مصراوي Masrawy

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي

طهران - (د ب أ):

أعربت إيران، اليوم الإثنين، عن ترحيبها بقيام تركيا بانشاء جدار عازل على الحدود بين الدولتين.

جاء ذلك ردًا علي سؤال بشأن إنشاء تركيا لجدار عازل مع ايران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الإثنين،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأوضح قاسمي أن المسؤولين الأتراك قد أبلغونا بالأفكار التي لديهم"، مضيفًا أن هذا الجدار العازل لا يقام علي نقطة الصفر الحدودية؛ نحن نرحب بأي خطوة تساعد علي إرساء الأمن في المنطقة".

كان مسؤول تركي رفيع المستوى قد صرح في وقت سابق الشهر الجاري أن بلاده تخطط لبناء جدار على الحدود التركية الإيرانية كجزء من إجراءات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

يشار إلى أن تركيا أقامت في السابق جدارًا على حدودها مع سورية لمنع عناصر حزب العمال الكردستاني من شن هجمات داخل الأراضي التركية عبر سورية.

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