الصحة تدشن مركز "المعلومات الدوائية" لإتاحة البيانات أمام الفريق الطبي

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تدشين مركز المعلومات الدوائية القومي، وذلك خلال المؤتمر الأول لمركز المعلومات الدوائية المصري.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أن الهدف من هذا المركز هو رفع الوعي الدوائي وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة، حيث سيقوم المركز في البدء بتوحيد المعايير وجمع كافة المعلومات والبيانات الدوائية لتقديمها بشكل ميسر إلى أعضاء الفريق الطبي بجانب المرضى.

وأضافت أنه من خلال المركز سيتم تقديم خدمة المعلومات الدوائية من خلال الأدلة الصحيحة، مشيرة إلى أنه تم البدء في إنشاء المركز منذ فبراير 2016 بمقر الإدارة المركزية للصيدلة، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية للإجابة على الاستفسارات التي تخص الدواء ولضمان الاستخدام الرشيد للدواء ، حيث تم وضع الدلائل الاسترشادية والنماذج اللازمة لسير العمل والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.

وتابعت: "تم وضع الأسس والمعايير اللازمة لتقييم المراكز الاقليمية للمعلومات الدوائية بالوزارة"، مؤكدة على أن التسجيل وادخال البيانات يتم عن طريق الموقع الالكتروني EDIC.gov.eg حيث تم إعداد المواد العلمية لتدريب مقدمي الرعاية الصحية على أليات العمل بمركز المعلومات الدوائية لتثقيف المرضى، كما يساهم المركز في وضع دستور الدواء المصري والمساهمة كعضو أساسي في لجنة الدواء المصري".​