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نجم ألمانيا للسلة: لا اسطيع الانتظار للقدوم إلى مصر

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نجم ألمانيا للسلة: لا اسطيع الانتظار للقدوم إلى مصر نجم ألمانيا للسلة: لا اسطيع الانتظار للقدوم إلى مصر

التحرير

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قال نجم منتخب ألمانيا لكرة السلة، تحت (19 عامًا) ريتشارد فرويدنبرج، إنه لا يستطيع الانتظار من أجل القدوم مع منتخب بلاده والمشاركة ببطولة العالم للشباب بمصر، في الفترة من 1 إلى 9 يوليو المقبل.

ويعتبر ريتشارد فورينبرج، من الأعمدة الأساسية للفريق الألماني، وأعرب عن سعادته بمشاركة الماكينات الألمانية ببطولة العالم للشباب للمرة الأولى منذ عام 1987 بإيطاليا.

الألماني صعد إلى كأس العالم للشباب بمصر بعد الحصول على المركز الرابع ببطولة أوروبا، والتي أُقيمت بتركيا في ديسمبر الماضي، ولم يتمكن اللاعب من المشاركة مع منتخب بلاده بسبب تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية، واللعب لجامعة سانت جون خلال منتصف الموسم.

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وأكد فرويدنبرج، في حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، أنه لم يتمكن من مشاهدة جميع المباريات لكنه كان على اتصال دائم مع اللاعبين ويتمنى تعويض غيابه بتألق كبير ببطولة العالم بمصر.

ويعتقد فرويدنبرج أن الجيل الحالي من كرة السلة الألمانية مواليد 98، 99 من أفضل الأجيال على الإطلاق لكنه حزين أن ذلك لم يكلل بالصعود على منصات التتويج بالبطولة الأوروبية وتمنى لو تم تعويض ذلك ببطولة كأس العالم المقبلة.

ويقع المنتخب الألماني في المجموعة الثانية برفقة ( - بورتوريكو - ليتوانيا) وشدد اللاعب الألماني إنه لا أحد يستطيع تخيل دوافعه من أجل المشاركة بهذه البطولة والسفر إلى مصر وتحقيق نتيجة إيجابية ليظهر للجميع أن الماكينات الألمانية لديها قدرة كبيرة للعب أمام أي فريق بالعالم.

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التحرير

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