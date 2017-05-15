شارابوفا تقترب من ويمبلدون

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حجزت الروسية ماريا شارابوفا، مكانًا في تصفيات بطولة ويمبلدون للتنس، وذلك بعدما فازت على الأمريكية كريستينا مكهيل في الدور الأول لبطولة إيطاليا المفتوحة اليوم الإثنين.

وتخوض المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، معركة لترفع مركزها في التصنيف بالقدر الكافي لتستحق المنافسة في بطولة ويمبلدون، التي تقام على ملاعب عشبية، وتعفي المنظمين من حرج اتخاذ قرار بشأن منحها بطاقة دعوة للقرعة الرئيسية للبطولة التي فازت بها في 2004.

وتحتاج صاحبة الـ30 عامًا، التي فازت ببطولة روما 3 مرات والمصنفة 211 عالميًا، إلى الوصول للدور قبل النهائي لتضمن بصورة كبيرة المشاركة تلقائيا في القرعة الرئيسية للبطولة.

وستواجه في الدور الثاني الكرواتية ميريانا لوتشيتش باروني التي تغلبت عليها اللاعبة الروسية الأسبوع الماضي في بطولة مدريد، قبل أن تخسر أمام الكندية أوجيني بوشار التي وجهت انتقادات حادة للاعبة الفائزة بـ5 ألقاب في البطولات الـ4 الكبرى.

وطالبت اللاعبة الكندية بإيقاف شارابوفا مدى الحياة بعدما جاءت عينتها إيجابية لمادة ميلدونيوم في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، ووصفتها بأنها "غشاشة".

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وانتقد العديد من اللاعبين قرار منظمي البطولات بتمهيد الطريق أمام عودة اللاعبة الروسية بمنحها بطاقات دعوة.

وإذا أخفقت شارابوفا في التأهل إلى الدور قبل النهائي في إيطاليا المفتوحة فإن لجنة بطاقات الدعوة ببطولة ويمبلدون، التي ستجتمع في 20 يونيو، ستتخذ قرارا بشأن السماح لها بالمشاركة في القرعة الرئيسية أو التصفيات.

وتقام التصفيات في ضواحي روهامبتون قبل أسبوع من انطلاق البطولة وهو ما سيمثل صداعا أمنيا محتملا إذا لعبت شارابوفا.

وفي مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، قال مسؤولو نادي عموم إنجلترا إن حضور التصفيات، الذي كان مجانا في السابق، سيكون بتذاكر هذا العام وسيقتصر على ألف مشجع فقط.

وستعرف شارابوفا غدًا الثلاثاء، ما إذا كانت ستحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق هذا الشهر أم لا.