أخبار عاجلة

خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي -
مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان -
8 الصبح - التحضيرات النهائية لحفل إفتتاح "مهرجان كان" فى دورته الـ 70 -
الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا -
بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
8 الصبح - خالد سليم يهنئ اصالة بعيد ميلادها : "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى أصولة" -
8 الصبح - الأوليمبي "محمد إيهاب" على موعد مع إنجاز جديد لمصر اليوم -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
بالفيديو || تغريدة ''توم كروز'' عن مصر تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي -
8 الصبح - المتحدث بإسم وزارة التموين يكشف تفاصيل "معارض السلع الرمضانية" التابعة للوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

شارابوفا تقترب من ويمبلدون

Google+ Print
شارابوفا تقترب من ويمبلدون شارابوفا تقترب من ويمبلدون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حجزت الروسية ماريا شارابوفا، مكانًا في تصفيات بطولة ويمبلدون للتنس، وذلك بعدما فازت على الأمريكية كريستينا مكهيل في الدور الأول لبطولة إيطاليا المفتوحة اليوم الإثنين.

وتخوض المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، معركة لترفع مركزها في التصنيف بالقدر الكافي لتستحق المنافسة في بطولة ويمبلدون، التي تقام على ملاعب عشبية، وتعفي المنظمين من حرج اتخاذ قرار بشأن منحها بطاقة دعوة للقرعة الرئيسية للبطولة التي فازت بها في 2004.

وتحتاج صاحبة الـ30 عامًا، التي فازت ببطولة روما 3 مرات والمصنفة 211 عالميًا، إلى الوصول للدور قبل النهائي لتضمن بصورة كبيرة المشاركة تلقائيا في القرعة الرئيسية للبطولة.

وستواجه في الدور الثاني الكرواتية ميريانا لوتشيتش باروني التي تغلبت عليها اللاعبة الروسية الأسبوع الماضي في بطولة مدريد، قبل أن تخسر أمام الكندية أوجيني بوشار التي وجهت انتقادات حادة للاعبة الفائزة بـ5 ألقاب في البطولات الـ4 الكبرى.

وطالبت اللاعبة الكندية بإيقاف شارابوفا مدى الحياة بعدما جاءت عينتها إيجابية لمادة ميلدونيوم في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، ووصفتها بأنها "غشاشة".

شاهد أيضا

وانتقد العديد من اللاعبين قرار منظمي البطولات بتمهيد الطريق أمام عودة اللاعبة الروسية بمنحها بطاقات دعوة.

وإذا أخفقت شارابوفا في التأهل إلى الدور قبل النهائي في إيطاليا المفتوحة فإن لجنة بطاقات الدعوة ببطولة ويمبلدون، التي ستجتمع في 20 يونيو، ستتخذ قرارا بشأن السماح لها بالمشاركة في القرعة الرئيسية أو التصفيات.

وتقام التصفيات في ضواحي روهامبتون قبل أسبوع من انطلاق البطولة وهو ما سيمثل صداعا أمنيا محتملا إذا لعبت شارابوفا.

وفي مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، قال مسؤولو نادي عموم إنجلترا إن حضور التصفيات، الذي كان مجانا في السابق، سيكون بتذاكر هذا العام وسيقتصر على ألف مشجع فقط.

وستعرف شارابوفا غدًا الثلاثاء، ما إذا كانت ستحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق هذا الشهر أم لا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي

خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي

مؤشر نيكي ينتزع مكاسب من تراجع الين وارتفاع الأسهم الأمريكية

مؤشر نيكي ينتزع مكاسب من تراجع الين وارتفاع الأسهم الأمريكية

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

عبد الفتاح: الناس قلقانة على طلاب الثانوية «قال يعني هيشتغلوا بتخصصاتهم»

عبد الفتاح: الناس قلقانة على طلاب الثانوية «قال يعني هيشتغلوا بتخصصاتهم»