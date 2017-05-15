"المحرصاوي" يطمئن على سير الامتحانات في هندسة بنات الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قام الدكتور محمد المحرصاوي القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، بزيارة تفقدية لامتحانات كليتي الهندسة بنات والدراسات الإسلامية بنين بمدينة نصر.

واطمأن المحرصاوي، على سير الامتحانات وتوفير المستلزمات والأدوات اللازمة، مشددا على تطبيق كافة القوانين على المخالفين لنظم الامتحانات وتحقيق المناخ المناسب لعدم ضياع حقوق المتفوقين.

ومن جانبه قال الدكتور محمود علواني عميد كلية الهندسة، إن الامتحانات تعقد على فترتين صباحية ومسائية، ويتم التأكد من هوية الطالبات وتهيئة المناخ الملائم.

وأوضح أن الأسئلة مما تم شرحه وفي مستوى الطالبات المتوسطات مشيرًا إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف طالبة يؤدين الامتحانات هذا العام.​