محافظ الإسكندرية يحيل موظفًا للنيابة لتعطيله إزالة 5 عقارات مخالفة

الإسكندرية - محمد عامر:

أحال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، موظفًا بالإدارة الهندسية بحي شرق، للنيابة الإدارية لتسببه في تعطيل إزالة 5 عقارات مخالفة، ما أدى للإضرار بالصالح العام وتهديد أمن وسلامة المواطنين.

وتبين من التحقيقات، أن الموظف المذكور، ويدعى "ش.أ"، لم يسلم ٥ شكاوى خاصة بعقارات مخالفة بنطاق الحي، للمهندسين بالإدارة لفحصها، ما أدى إلى استكمال المقاولين البناء وتماديهم في المخالفات.

وكشفت التحقيقات أن العقارات الخمسة محل الشكاوى هي: رقم ٥٢ بشارع مصطفى محمد توفيق بالإبراهيمية، وعقار بشارع تواكريتس ابن زهير بالإبراهيمية، وعقار رقم ٧ بشارع الأنبا يواس بالإبراهيمية، والعقار خلف ١٢٢ شارع جلال الدسوقي، والعقار الخامس رقم ١٤٣ بشارع بورسعيد بنفس المنطقة.

وقال "سلطان": "إن الموظف المذكور تسبب في تعطيل عمل الإدارة الهندسية وتأخرها في معاينة العقارات، ولم يرد على جميع خطابات الاستعجال؛ ما أدى إلى التمادي في المخالفة".

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين، وتحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله ويتسبب في الإضرار بالصالح العام للمحكمة التأديبية.