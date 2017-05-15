اللقطات الأولى لحريق بقاعة احتفالات في العاصمة الإدارية الجديدة

كتب - محمد شعبان وفتحي عمر:

يكثف رجال الحماية المدنية جهودهم؛ للسيطرة على حريق اندلع بإحدى مباني العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين.

وانتقل اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ14 سيارة إطفاء، 3 خزانات مياه استراتيجية.

وأفاد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحريق نشب في قاعة احتفالات تابعة لفندق تحت الإنشاء.