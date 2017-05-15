المجر: القبض على مٌنكر "الهولوكست"

بودابست - (د ب أ):

أكدت الشرطة المجرية القبض على الألماني هورست مالر المنكر للمحرقة اليهودية "الهولوكوست".

وقالت الشرطة على صفحتها الإلكترونية بعد ظهر، اليوم الإثنين، إنه تم القبض على الألماني مالر البالغ من العمر 81 عامًا في مدينة سوبرون الحدودية.

ولم تتطرق الشرطة لمزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

وكانت المحكمة المعنية قد قضت بأن يكمل مالر عقوبة السجن عشر سنوات بعد أن وُجهت إليه عدة مرات تهمة الاستمرار في إنكار المحرقة وهي التهمة التي يجرمها القانون الألماني.

ولكن مالر هرب من ألمانيا قبل التحقيق معه وأعلن عبر رسالة مصورة أنه سيبحث عن لجوء في بلد آخر.

وفي هذه الرسالة قال مالر المحسوب على النازيين الجدد: "ناشدت قائد الأمة المجرية في 12 مايو 2017، فكتور أوربان، أن يمنحني اللجوء في المجر بسبب تعرضي للملاحقة السياسية".

وولد مالر عام 1936 وكان يساريا متطرفًا وعضوًا مؤسسًا فيما يعرف بجماعة الجيش الأحمر اليسارية قبل أن يصبح من النازيين الجدد ويلتحق بالحزب القومي الديمقراطي (إن بي دي) اليميني المتطرف.