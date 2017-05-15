اليمن: الكوليرا تقتل أكثر من 125 شخصًا

صنعاء - (د ب أ):

أفاد مصدر في وزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحلفائهم، اليوم الإثنين، أن أعداد حالات الوفاة بوباء الكوليرا ارتفعت إلى أكثر من 125 حالة.

وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية طالبا عدم ذكر هويته إن "عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في البلاد ارتفعت إلى أكثر من 10 آلاف حالة، بينها أكثر من 4 آلاف حالة في العاصمة صنعاء".

وقال مصدر آخر في طوارئ وزارة الصحة بصنعاء لوكالة الأنباء الألمانية إن عدد الحالات المصابة بوباء الكوليرا بصنعاء في ازدياد كبير، مشيرا إلى أن الأعداد ترتفع في كل ساعة.

وأضاف أن مستشفيات صنعاء تستقبل الحالات التي يشتبه بإصابتها بهذا الوباء على مدار الساعة، غير أنه لم يتطرق إلى إحصائيات دقيقية حول ذلك.

ويوم أمس، أعلنت كل من منظمتي الصليب الأحمر الدولي واليونيسف وصول عدد حالات الوفاة بالكوليرا في اليمن إلى 115 حالة، مع إصابة أكثر من 8 آلاف، في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة بصنعاء حالة الطوارئ في العاصمة، وأن المدينة أصبحت منكوبة صحيا وبيئيًا جراء تفشي الوباء.