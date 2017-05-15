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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: تجذب مصداقيتك وكفاءتك العالية وذكاؤك الكبير رجال الأعمال ويقدّمون لك العروض الكبيرة

عاطفياً: تشعر بأنّ الشريك لا يفهمك ولا يقدّر الضغوط التي تتعرّض لها، وتحاول لفت الأنظار بأي طريقة

صحياً: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم

 

ابراج مكتوب

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

 

المصدر : ارب حظ

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