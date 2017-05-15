فيديو| الجندي: استخدموا «فيسبوك» لدخول الجنة

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قال الداعية الإسلامي، خالد الجندي، إنه يمكن استخدام"السوشيال ميديا"، كأداة لدخول الجنة، متابعًا: "لو جتلك معلومة عن شخص، متنشرهاش، يبقى إنت كده أخدت ثوابا عظيما".

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "DMC"، "لو فتحت الفيس بوك، ولقيت خبر بيقول تم القبض على فلان أو فلانه، وماشيرتش الخبر ده، فكده أنت سترت مسلم وخدت ثواب الستر".

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وتابع: "الستر والرد عن أعراض الناس، والدفاع عن السنة النبوية المطهرة ونشر الخير، كل هذه وسائل يمكن استخدام السوشيال ميديا من خلالها لدخول الجنة".