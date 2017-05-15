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رئيس «أعضاء التدريس» بالأزهر: لا يحق للطيب اختيار رئيس الجامعة

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رئيس «أعضاء التدريس» بالأزهر: لا يحق للطيب اختيار رئيس الجامعة رئيس «أعضاء التدريس» بالأزهر: لا يحق للطيب اختيار رئيس الجامعة

التحرير

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قال الدكتور محمد حسن عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن شيخ الأزهر لا يملك قرار تعيين رئيس جامعة الأزهر، في حالة غيابه لأي سبب.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي الثاني لـ "نادي أعضاء هيئة التدريس"؛ للتضامن مع قضية الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الأخير أحق برئاسة الجامعة، بدلاً من الدكتور محمد المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بها.

وطالب "عويضة " الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتفعيل ما صرح به سابقًا بأن يعطي "أبو هاشم" حقه، لو ثبت مشروعيته، وينفذ القانون.

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حضر المؤتمر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وهاني أباظة أمين عام رابطة الشرقية، وعدد من الشخصيات القانونية والسياسية بالدولة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

يذكر أن "الطيب"، قرر الجمعة 5 مايو الماضي، إعفاء الدكتور أحمد حسنى طه، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، من منصبه، وتكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية، بالقيام بأعمال رئيس الجامعة، اعتباراً من غد السبت، بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس جديد؛ وفقا للإجراءات المحددة قانونًا. 

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التحرير

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