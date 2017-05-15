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وزير الصناعة: مصر ضمن خطة استثمارية للصين بـ150 مليار دولار

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وزير الصناعة: مصر ضمن خطة استثمارية للصين بـ150 مليار دولار وزير الصناعة: مصر ضمن خطة استثمارية للصين بـ150 مليار دولار

التحرير

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن شاركت في الحوار الاستراتيجي لتنمية الأسواق الناشئة، لأنها دولة محورية في موقع طريق الحرير، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي، ووجود قناة السويس بها.

وأضاف قابيل، خلال مداخلة هاتفية بقناة "أون لايف": "الرئيس الصيني أعلن 5 مبادئ لمبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، وطريق الحرير البحري، الذي يهدف لتعزيز التجارة والاستثمارات والاتصالات والثقافة بين الدول التي يسير بها طريق الحرير".

وتابع: "إعلان الصين لهذا المبلغ الكبير الذي سيتم استثماره في هذا الطريق وهو 150 مليار دولار، سيساعد في إنشاء البنية التحتية للكثير من الدولة وزيادة الاستثمارات"، مؤكدا أن مصر ستستفيد من هذا الطريق.

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واستكمل: " الصينية، وجهت دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة الصين خلال شهر ديسمبر المقبل للمشاركة فى فعاليات الحوار الاستراتيجى لتنمية الأسواق الناشئة والدول النامية".

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التحرير

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