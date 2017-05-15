«القومي لحقوق الإنسان»: 5 تحديات تعرقل تطوير التشريع والقضاء في مصر

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عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الإثنين، مؤتمر تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية، بحضور نواب وحقوقيين؛ لمناقشة المشكلات التي تواجه المنظومة التشريعية والقضائية من تشريعات مخالفة لمعايير حقوق الإنسان الدولية ومواد الدستور.

وحدد المجلس 5 تحديات تواجه التطور التشريعي وتطور المنظومة القضائية في مصر.

بطء إجراءات التقاضي

أوضح محمد فائق، رئيس المجلس، في كلمته بالمؤتمر، أن المجلس يرى أن بطء إجراءات التقاضي، أحد التحديات الأساسية التي تُعرقل العدالة الناجزة في البلاد، منوهًا بأن المجلس أقر عدة توصيات لمعالجة هذه الظاهرة، أبرزها زيادة عدد القضاة ودعم جهود تأهيلهم فنيًا، وإصلاح الأجهزة المعاونة للقضاء من خبراء وأمناء السر والمُحضرين، ورفع مستوى أدائهم وإحكام الرقابة على أعمالهم، والنظر في إنشاء شرطة قضائية تتخصص في تنفيذ الأحكام واستيفاء ما تتطلبه النيابة العامة من المحاضر التي تعرض عليها، والإشراف على أماكن تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطي.

أما في شأن المعالجة التشريعية لهذه الظاهرة، أوصى المجلس بتيسير إجراءات الإعلان بالأوراق القضائية، والحد من أسباب انقطاع سير الخصومة، واستئناف سيرها بإجراءات ميسرة، وزيادة حالات الأحكام النهائية التي لا يجوز استئنافها إما لضآلة قيمتها أو طبيعة النزاع، وتبني نظام جديد لإعداد القضية وترتيب مستندات الخصومة، وأيضًا دفاعهم قبل عرضها على المحكمة، حتى لا يتكرر تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة لمجرد إعدادها للفصل فيها، وقد يتطلب ذلك العودة إلى نظام "قاضي التحضير"، مع معالجة أسباب عدم فاعليته في الماضي.

وتابع المجلس: "بالإضافة إلى إيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات قبل التوسع في نظام الأوامر الجنائية -في القضايا الجنائية- وتبني نظام الوساطة، وتفعيل نظام التحكيم في شأن المنازعات المدنية، ومعالجة إشكالات التنفيذ المتبعة بحيث ينص صراحة على عدم جواز الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري أمام المحاكم العادية، وكذلك يجب أن تنظر محكمة واحدة جميع إشكالات التنفيذ سواء كانت موضوعية أو شكلية حتى لا تتشتت منازعات التنفيذ في الحكم الواحد أمام عدة محاكم كما هو الحال في القانون القائم".

الترهل التشريعي

واستطرد: "يواجه المسار التشريعي في مصر انتقادات عديدة حول كثرة التشريعات، وتضارب بعضها، وأحيانا صدور تشريعات لمواجهة حالات محددة فيما اُصطلح على وصفه تفصيل القوانين، أو تضارب بعض القوانين، ويسهم في ذلك تعدد جهات التشريع في البلاد، وعدم كفاية التنسيق بينهم، وعدم مراجعة التشريعات السابقة المرتبطة بذات الموضوع، وعدم إخضاع مشروعات القوانين للحوار المجتمعي، خاصة على مستوى الفئات المخاطبة بتطبيقه".

وأضاف: "تشير الهيئة العليا للإصلاح التشريعي أن مصر لديها 50 ألف تشريع تقريبا منها 15836 تشريعا، تعاني من ترهل تشريعي، يتمثل في تزاحم التشريعات المنظمة لذات الموضوع، وذلك لقيام مشرع في عصور مختلفة بإصدار تشريعات تقتضيها حاجة أملتها ظروف معينة وقتها، وعادة ما يكون ذلك على عَجل، وبمعزل عن القوانين السابق إصدارها عليه، مما يؤدي إلى تضارب النصوص المضافة مع أخرى واردة في تشريع سابق، أو تناول التنظيم على نحو مختلف دون أن تلغي كلية ما سبقها من نصوص".

اختلاف السياق

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أشار المجلس في توصياته، إلى أن بعض القوانين المطلوب تحديثها أو تطويرها لا تراعي اختلاف الإطار السياسي والاجتماعي الذى تصدر فيه هذه القوانين التى سبق أن استندت إليها كمرجعية، ومن أمثلة ذلك تخفيف العقوبة في جرائم القتل المتعلق بالشرف في حالة مفاجأة رجل لزوجته، وهي جناية تميز العقوبة فيها بين الرجل والمرأة وهي عنوان جاذب للانتقادات، وفي إحدى حلقات النقاش المهمة مع مسئول قانوني يشغل منصبًا رسميًا بأن سبب وجود هذا القانون بأنه انتقل إلى القانون المصري عبر الكود الفرنسي، والواقع أن فرنسا أصدرت هذا القانون في سياق معين ولكنها غيرته ونبذته بعد تغيير السياق، واختلاف الظروف السياسية والاجتماعية.

قوانين تتحدى الدستور

ذكر المجلس أن هناك عددا من القوانين التي تتحدى كل المعايير التي نص عليها الدستور أو الصكوك الدولية التي صادقت عليها مصر، أو المبادئ القضائية التي رسخها القضاء المصري في أحكامه، ومن بين هذه القوانين على سبيل المثال منها: "التعذيب ومعاقبة الذين يتورطون في ارتكاب هذه الجريمة، فالدستور المصري يجرم جريمة التعذيب، ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم، كما أن مصر طرف في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، كما بذلت بعض سلطات الدول جهودًا كثيرة لوضع حد لهذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، لكن لم تنجح في تحقيق ذلك لا قبل ثورة 2011 التي كانت في أحد أسبابها المعلنة قتل مواطن أثناء تعذيبه في تهمة جنائية، أو بعد هذه الثورة التي شهدت تعاقب 4 أنظمة سياسية على حكم البلاد".

وطرح المجلس مواجهة تشريعية لهذه الجريمة تقوم على خمسة محاور أولها أن يُتَّجه إلى تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتواءم مع نص المادة الأولى لمناهضة التعذيب، حيث يمتد نطاق التعذيب الذي يعتبر جناية في القانون لسد الثغرات التي يفلت منها الجناة. وثانيها إعداد تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم التعذيب دون قصره على النيابة العامة، والعودة إلى النظام القديم الذي كان يسمح بذلك، وثالثها تعزيز التزام مصر بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. ورابعها تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يُتيح للمتهم بحق الاستعانة بمحام في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي أثناء سؤاله في أقسام الشرطة، وتعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية في اتجاه فحص شكاوى التعذيب.



تحديات الإرهاب

وتناول المجلس مسألة مواجهة تحديات الإرهاب على أنها تجذب الآثار الإنسانية الكارثية للأعمال الإرهابية من قتل وتخريب وإصابة وخطف، ومن آثارها على كل المجالات، تجذب انتباه المجتمع عن غيرها من الآثار باعتبارها تمس حياة المواطنين مسًّا مباشرًا.

كما بيَّن أن من الآثار الناتجة عن ذلك اضطرار الدولة إلى فرض حالة الطوارئ لمواجهة الجماعات الإرهابية بعد فترة وجيزة من إنهاء حالة الطوارئ التي خضعت لها البلاد لثلاثة عقود متتالية دون انقطاع، وإجراء تعديلات قانونية تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتم ذلك أيضا بعد فترة قصيرة من هذه الظاهرة، استهداف القضاة والنيابة العامة، جنبًا إلى جنب مع عناصر القوات المسلحة والشرطة، لإرهاب القضاة وغَل أيديهم تجاه القضايا المتعلقة بهم، أو الواجبات الملقاة على عاتقهم، وكان من أبرز هذه الأعمال اغتيالات النائب العام وقضاة من العاملين في سيناء ومن المكلفين بالإشراف على الانتخابات.

تكريس اتجاه تشريعي نحو تغليظ العقوبات

وأضاف المجلس: "محاولة فئات من القضاة المساندين للإخوان تسييس القضاة من خلال انتخابات نادي القضاة، انتهى إلى إحالتهم إلى لجان الصلاحية وفصل عشرات منهم، واستغلال ذلك في الطعن في موقف الدولة من القضاة واستقلالهم".

وأردف: "كما تأثرت بعض المحاكم بتوجه عام بتغليظ العقوبات، ما أدى إلى الإفراط في عقوبة الإعدام ونقض الكثير من الأحكام وإعادة الكثير منها للمحاكمة، بل ورفض المفتي الموافقة على بعض أحكام الإعدام في ظاهرة استثنائية نادرة".