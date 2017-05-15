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«التحرير» تنشر ضوابط وأسعار الحج السياحي للعام الحالي

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«التحرير» تنشر ضوابط وأسعار الحج السياحي للعام الحالي «التحرير» تنشر ضوابط وأسعار الحج السياحي للعام الحالي

التحرير

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أعلنت وزارة السياحة عن الضوابط المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1438هـ، وفتح باب التسجيل لقرعة الحج السياحي للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام اليوم الإثنين، على البوابة الموحدة للقرعة الإلكترونية بوزارة الداخلية، لمدة 30 يومًا، على أن تجري القرعة العلنية في 15 يونيو المقبل، الموافق 20 رمضان.

وعلمت «التحرير» أن بدء تسجيل أسماء وبيانات الحجاج في النظام الموحد «المسار الإلكتروني» سيكون اعتبارا من 17 يونيو المقبل حتى 9 يوليو المقبل، على أن يكون سفر لجان القطاع لبدء معاينة سكن الحجاج، وتوثيق عقود السكن بالأراضي  يوم 28 يونيو المقبل.

وكشفت الضوابط عن برامج الاقتصادي (طيران) تحسين 4 نجوم 40 ألف جنيه، دون تذكرة الطيران، اقتصادي طيران تحسين "5 نجوم" 42 ألف جنيه، موسم كامل مكة فنادق من 1250 مترًا حتى 2000 متر تبلغ 47 ألف جنيه، موسم كامل فنادق حتى 1250 مترًا تبلغ 49 ألف جنيه.

أما أسعار برامج الحج "البري" فتبلغ بري تحسين 4 نجوم 41 ألف جنيه، بري تحسين 5 نجوم سعر 43 ألف جنيه، موسم كامل بمكة المكرمة فنادق من 1250 حتى 2000 متر تبلغ 49 ألف جنيه، موسم كامل مكة المكرمة فنادق حتى 1250 مترًا تبلغ 50 ألف جنيه.

أما أسعار برامج 4 نجوم، صف أول من الحرم حتى 750 مترًا فتبلغ  74 ألف جنيه، صف ثان من الحرم حتى 1250 مترًا فتبلغ 71 ألف جنيه، صف ثالث حتى 2000 متر فتبلغ 67 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

أما أسعار برامج 5 نجوم، صف أول مباشرة على الحرم حتى 250 مترًا يبلغ سعر 100 ألف جنيه، صف ثان حتى 1250 مترًا يبلغ 88 ألف جنيه، صف ثالث حتى 2000 متر يبلغ 83.500 جنيه، دون تذكرة الطيران.

واتفقت الضوابط على تحديد الحد الأقصى لتسجيل أسماء المواطنين المتقدمين بالقرعة الإلكترونية لكل شركة لتصبح المستوى الأول لشركات أكثر من 9 سنوات خبرة 90 جوازًا للمستوى 4 و5 نجوم، 135 جوازًا للمستوى الاقتصادى.

أما الشركات "ب" فالحد الأقصى للجوازات 70 جوازًا للمستوى 4 و5 نجوم، 95 جوازًا للمستوى الاقتصادى، بينما الشركات "ج"  فعدد الجوازات للمستوى 4 و5 نجوم يصل لـ50 جوازًا، فيما يبلغ مستوى الاقتصادى 70 جوازًا.

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كما نصت الضوابط على سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 20 ألف جنيه للمستوى 5 نجوم، و15 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم، مبلغ 10 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادى" البرى – الطيران"، على أن يتم استرداد مبلغ جدية الحجز بأسماء المواطنين، ويتم رد المبالغ لمن لم يحالفهم الفوز فى موعد أقصاه شهر من إعلان النتيجة على أن تقوم الشركة رأس التضامن باستلام الشيكات الخاصة بهم.

واشترطت الضوابط ألا يقل موديل الأتوبيس المقل لحجاج البري على 2009، وأن يكون مزودا بجهاز GPS ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل لحجاج البر.

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التحرير

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