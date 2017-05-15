محافظ الشرقية: 107 ملايين جنيه إيرادات «أملاك الدولة» خلال عامين

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كتبت - ريهام الوجيه

قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن قيمة متحصلات خزينة إدارة أملاك الدولة في عامي 2015 و2016 نحو 107 ملايين جنيه، مشددًا على سرعة الانتهاء من تحصيل متأخرات خزينة أملاك الدولة لتعظيم الإيرادات، وحفاظا على المال العام.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم الإثنين، أنه تم إعداد قاعدة بيانات كاملة لأراضي أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة من خلال إنشاء سجلات "ورقية – إلكترونية"، بكل مركز ومدينة ووحدة محلية قروية موضح بها مساحة كل قطعة على حدة وجهة الولاية عليها، تمهيدا لاستغلالها في مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة.

وأضاف: منذ أن توليت شئون المحافظة عام 2016 لم أصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لأفراد أو رجال أعمال ولم أصدر قرارا منفردا بالبيع أو خلافه، مشددا على ضرورة إزالة كافة أشكال التعديات الواقعة عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في هذا الشأن .

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وأوضح أنه تم إصدار القرار رقم 6547 لسنة 2016 لفسخ البيعات المتقاعس أصحابها عن السداد حيث تم مباشرة عدد ( 24 ) حالة ليتم الفسخ فيما إلتزم عدد ( 20 ) حالة وقاموا بتسديد مستحقات للدولة وجاري مناقشة ( 3 ) حالات أخرى مع إستمرارية عرض الحالات المتقاعس أصحابها عن السداد أولاً باول .

وأكد أنه تم إعادة البيعات التي تم البت النهائي فيها وإعتمدت من المحافظين السابقين ولم يتم إستكمال التعاقد مع المواطن للجان التقرير و ذلك بعد إبداء الرأي القانوني بعدم الإعتداد بالإجراءات السابقة في إجراء إحترازي لتعظيم الإستفادة من أراضي أملاك الدولة و حمايتها.

كما وجه المحافظ مدير إدارة الأملاك بتوعية العاملين بإدارة أملاك الدولة وتغيير ثقافة بيع أراضي أملاك الدولة للحفاظ عليها و تحصيل المستحقات لتعظيم الإيرادات و الحفاظ على المال العام وتنمية موارد الدولة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهوريه المشير عبد الفتاح السيسي.