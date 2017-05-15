بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتحت الغرفة التجارية بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، معرض "أهلاً رمضان"، للسلع الغذائية، بأسعار مخفضة، خلف مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وذلك بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ، ومجلس مدينة دسوق، استعدادًا لشهر رمضان المبارك ولمحاربة غلاء الأسعار.

من جانبه، أكد المحاسب أحمد يونس، أمين أول الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن هذا المعرض يعدّ امتدادًا لسلسلة معارض أهلاً رمضان التي تنفذها الغرفة التجارية بالمحافظة، وذلك لخلق حالة من التوازن في أسعار السلع، لمواجهة جشع بعض التجار وتوفير احتياجات المواطنين.

وأشار إلى مشاركة 20 شركة لعرض منتجاتها المختلفة، موضحًا أن الغرفة تنفذ دورها بهذا الشأن.