بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

نظم مكتب هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الأقصر، حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين والمتاجر وفروع السلاسل التجارية الكبرى بمدينة القرنة غرب الأقصر، وذلك بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية بالأسواق، والاطمئنان على مدى جاهزية واستعداد تلك المنافذ لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتأكدت الحملة، التي قادها عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، وممثلون عن التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري، من مدى جاهزية المنافذ لشهر رمضان الكريم، والكشف على صلاحية المواد الغذائية وأوزان السلع، وتوافر اللحوم والدواجن المجمدة التي توفرها الدولة، وتحرير المخالفات والمحاضر المخالفين.

واطّلعت الحملة على الشهادات الصحية والأوراق الخاصة بالأماكن التي جرى المرور عليها، كما حرصت اللجنة على تلقي وسماع شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار والنقص في بعض السلع، وذلك في إطار دور الهيئة الرقابي وحرصها على متابعة الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين وسلامتهم.

وضبطت الحملة كميات من الدجاج المجمد والكبدة المجمدة والبرجر منتهية الصلاحية، كما أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من عبوات العصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعدد من المتاجر والمجمعات، كما رُصِدَت كميات من الأرز والسكر السائب غير المعبأ في أحد منافذ "جمعيتي"، وعدم وجود شهادات صحية في بعض المحلات، وسوء حالة النظافة بعدد من المتاجر والمجمعات، وعدم تواجد بعض مديري الجمعيات أثناء المرور، وإغلاق بعض بدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي أثناء توقيتات العمل الرسمية.

وحذرت الحملة، الباعة والتجار من رفع الأسعار أو التلاعب بها وعدم استغلالهم لحاجة المواطنين أو القيام بعمليات الغش والخداع، كما وجهت بضرورة الحرص على مستوى النظافة وسلامة السلع، وخاصة اللحوم وتوفير تهوية جيدة وتخزين مناسب لها حرصًا على صحة المواطنين وتوفير وبيع كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.