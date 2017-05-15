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ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا

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ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا

مصراوي Masrawy

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إ

برلين - (د ب أ):

استقبلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الرئيس الفرنسي حديثًا، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، في مقر المستشارية ببرلين في أول زيارة رسمية له.

واصطف حرس الشرف لاستقبال ماكرون قبل أن يبدأ محادثاته مع ميركل بشأن العلاقات الفرنسية الألمانية وخطته لإصلاح الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الزيارة عقب فوز ساحق حققه الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ المنتمية إليه ميركل في الانتخابات المحلية التي جرت، أمس الأحد، بولاية شمال الراين فيستفاليا وهو ما منحها زخما سياسيا قبل الانتخابات البرلمانية الألمانية في سبتمبر.

وكانت ميركل قالت إنها تتوقع " تناول الكثير " من القضايا مع ماكرون خلال الزيارة التي تأتي بعد ساعات من قيام الرئيس الفرنسي بتعيين عمدة لو هافر، إدوارد فيليب، المنتمي لتيار يمين الوسط، رئيسا للحكومة.

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