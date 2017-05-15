«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال

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تلقي الأهلي خطابًا رسميًا، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقامة مباراة الفريق أمام فريق القطن الكاميروني، بالجولة الثانية بدوري المجموعات بدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 23 مايو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسافر الأهلي يوم 20 مايو على متن طائرة خاصة تهبط في أسوان لمدة 90 دقيقة، ثم تعاود استكمال الرحلة إلى جاروة.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع زاناكو الزامبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماصي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

بينما يحتل القطن المركز الأخير دون رصيد من النقاط بعد خسارته من الوداد المغربي بثانية في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات بالبطولة.