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بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة

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بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة

مصراوي Masrawy

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بكين - (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا والصين تملكان جميع المقومات لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال بناء طائرات عملاقة.

وقال بوتين - في ختام منتدى "حزام واحد - طريق واحد" للتعاون الدولي في بكين، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) : "كما تعلمون إننا أنشأنا لأول مرة في السنوات الـ29 الماضية، منتجًا جديدًا، وهو محرك متوسط الدفع.

الآن لدينا على جدول الأعمال محرك عالي الطاقة وهذا يعطينا الفرصة لتنفيذ فكرة طائرة بجسم عريض، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الصينيين".

وأشار إلى أن البلدين سيوسعان تعاونهما في مجال الفضاء، بما في ذلك ما يتعلق بتصدير محركات الصواريخ الفضائية للصين.

وفي أبريل الماضي، أفادت تقرير إعلامية بأن روسيا والصين ستفتتحان قريبًا منشأة مشتركة لصناعة الطائرات، وأوضحت التقارير أنه سيتم تصنيع مكونات الطائرة الجديدة في كل من روسيا والصين.

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