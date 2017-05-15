"بيطري الوادي الجديد" يواصل حملات تحصين الثروة الحيوانية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ برنامج تحصينات الثروة الحيوانية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، صباح غد الثلاثاء، بكل من ببئر عرابي والنهضة بالفرافرة.

من جهته، قال الدكتور محمد بشير، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة لـ"مصراوي": "إن فرق التحصين البيطرية ستنفّذ برنامج التحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن صباح الغد بكل من مناطق "الشركة 17 وبئر 4 وبئر 11 بقرية الثورة، ووحدة شرق بولاق والبليدة بالخارجة، والجاجا ودخاخين بباريس، وزراعة 11 بالكفاح بالفرافرة وعين القضا وبئر 1 القبلي بموط، وبئر 9 بغرب الموهوب وبئر رمضان سنوسي بالجديدة، وتخلفات الراشدة وبئر 1 الموهوب القبلي وبئر المشايخ ببدخلو بمركز الداخلة".

وشدّد مدير بيطري الوادي الجديد، على ضرورة تقديم المزارعين ماشيتهم، لفرق التحصين بهدف الحفاظ عليها من الأمراض الوبائية.