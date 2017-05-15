"عيسى": "الجامعات لو اعتمدت على أموال الدولة هتشتغل شهرين وتقفل"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن 25% من موازنات الجامعات المصرية من مواردها الذاتية، مضيفا "كل جامعات العالم تعانى من نقص تدريجي في مخصصاتها المالية، ووزارة المالية لديها اعتقاد قديم أن كل أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة يمكن استخدامها، وهذا غير صحيح لأن ثلثي أموال الصناديق تخصص لمشروعات بحثية".

وأضاف عيسى، في كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المستشفيات الجامعية لو اعتمدت على المخصصات المالية التي تُدرج لها بالموازنة العامة للدولة ستغلق أبوابها 10 أشهر في العام، قائلا "هتشتغل شهرين في السنة وتقفل".

وأوضح عيسى أن المستشفيات الجامعية تقوم على أموال الصناديق الخاصة بالجامعات والتبرعات من "أهل الخير"، قائلا "المستشفيات الجامعية بها أعظم أساتذة على مستوى العالم العربي وتتعامل مع أكثر الحالات تعقيدا، ومنذ 8 سنوات ماليزيا ترسل أبناءها ليتعلموا الطب، لأننا أعلى مستوى طبى في العالم".