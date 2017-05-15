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"عبد الغفار": هناك مغالاة في تقدير الموارد الذاتية للجامعات بالموازنة الجديدة

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"عبد الغفار": هناك مغالاة في تقدير الموارد الذاتية للجامعات بالموازنة الجديدة "عبد الغفار": هناك مغالاة في تقدير الموارد الذاتية للجامعات بالموازنة الجديدة

مصراوي Masrawy

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتب- أحمد علي:
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، إن الموارد الذاتية للجامعات تمثل من 25 إلى 28% من الإنفاق على التطوير في المستشفيات والمراكز البحثية وتطوير المعدات.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك مغالاة في تقدير الموارد الذاتية للجامعات بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد، لافتا إلى أن وزارة المالية قدرت تلك الإيرادات بـ8.7 مليار جنيه، بدلا من 5.7 مليار العام الماضي.

وكشف عبد الغفار، أن بها 89 مستشفى في معظم جامعات مصر، يقدمون الخدمات الصحية لـ16 مليون مريض سنويا، ويستقبلون 4.5 مليون مريض في مختلف أقسام الطوارئ.

وأوضح عبد الغفار أن المستشفيات الجامعية تقدم 60% من الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وتُجرى 75% من عمليات الدور الثالث، مضيفا أنه بالرغم من ذلك فإن موازنة المستشفيات الجامعية تبلغ 6.4 مليار جنيه فقط.

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