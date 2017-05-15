بالصور-بعد اختفائه 33 عاما.. شاطئ أيرلندي يعود للظهور مرة أخرى

كتبت- نرمين الجلاد

عاد شاطئ أيرلندي للظهور مرة اخرى بعد أن اختفى منذ 33 عاماً للظهور من جديد بعد عاصفة وحالة مد قوية أعادت الرمال إليه.

ويبلغ طول الشاطئ 300 متر ويقع في قرية دواج في جزيرة أشيل مقابل الساحل الغربي لأيرلندا، واختفى عام 1984 بعد سلسلة من العواصف القوية، أدت إلي حمل الرمال بعيداً ، ولم يتبق منه سوى برك ماء صغيرة وسط الصخور وفقا لما نشره صحيفة "ديلي ميل " البريطانية .

وقال "شون مولي " مدير دائرة السياحة في القرية: "كان هذا الشاطئ دوما هناك ثم اختفى بعد سلسلة من العواصف عام 1984، وفي عيد الفصح في شهر نيسان الماضي، تعرضنا لموجة برد قاسية وعاصفة هوجاء حملت الرمل ومواد أخرى للشاطئ، وها هو يعود كما كان في السابق ويثير فرح الناس".