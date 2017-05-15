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مساعد وزير الخارجية الأمريكية: النظام السوري يستخدم أساليب وحشية في معاملة السجناء

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مساعد وزير الخارجية الأمريكية: النظام السوري يستخدم أساليب وحشية في معاملة السجناء مساعد وزير الخارجية الأمريكية: النظام السوري يستخدم أساليب وحشية في معاملة السجناء

مصراوي Masrawy

ستيوارت جونز مساعد وزير الخارجية الأمريكي

كتب - علاء المطيري:

قال ستيوارت جونز، القائم بأعمال مساعد الوزير الأمريكي إن النظام السوري يواصل استخدام التعذيب داخل سجونه ولا يفرق بين المدنيين والمسلحين منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، مضيفًا: "هناك حقائق من تقارير حكومية وتقييمات استخباراتية تشير أن النظام السوري يستخدم أساليب وحشية في معاملة السجناء إضافة استخدام الأسلحة الكيميائية بصورة تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر الخارجية الأمريكية، الإثنين.

وتابع: "حسب الأمم المتحدة قتل أكثر من 400 ألف شخص بسبب الحرب والغارات الجوية والتجويع والعنف والحرمان من الخدمات الأساسية".

ولفت إلى استخدام النظام السوري للصواريخ في قصف المستشفيات خاصة في حلب"، مضيفًا: "هناك أكثر من 6500 شخص تم اختطافهم بواسطة النظام السوري، وبعض سجون دمشق تعد معقلاً محصنًا يحتجز فيه المدنيون ويعذبون".

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