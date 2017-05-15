محافظ كفر الشيخ: إنشاء مركزي شباب بمطوبس بتكلفة 2.5 مليون جنيه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، موافقة الدكتور خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على إنشاء مركزي الشباب بقريتي برج مغيزل والجزيرة الخضراء، التابعتين لمركز مطوبس، وذلك في إطار مراجعة احتياجات القرى من الخدمات الأساسية، وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية: "إن تكاليف إنشاء المركز الواحد بلغت مليون و231 ألف جنيه، وذلك لتلبية احتياجات الشباب والأهالي، موضحًا أن المنطقتين المذكورتين معروف عنهما أنهما من بؤر الهجرة غير الشرعية".

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم الطرح والترسية خلال الساعات القليلة القادمة، وأنه كلف بسرعة إنهاء الرسومات والمقايسات الهندسية ومراجعة المستخلصات، والبدء فورًا في أعمال الإنشاء.